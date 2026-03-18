El presidente de Uruguay afirma que logrará acuerdos con Frigerio por la planta de combustibles

El presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó que conversó con el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Béraud, respecto de las nuevas tensiones entre un lado y el otro del Río de la Plata por la localización de la futura planta de hidrógeno verde.

Ante el resurgimiento de las tensiones entre Argentina y Uruguay generadas por la localización del proyecto de hidrógeno verde que la empresa de capitales chilenos HIF Global avanza en Paysandú, el mismo Orsi tomó cartas en el asunto por las vías diplomáticas. En ese sentido, confirmó que conversó con el embajador argentino al respecto de las recientes críticas del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La charla se dio en el marco de la Expoactiva Nacional, evento en el que coincidieron: "Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Tiene que ver con decisiones de los privados, a sugerencia del Estado uruguayo. Estamos avanzando”, sostuvo el presidente, que también aseguró que el canciller Mario Lubetkin está en contacto con su par de Argentina.

“Creo que vamos a lograr algunos acuerdos como para disminuir los problemas con los vecinos de Argentina”, agregó optimista.

El gobierno insiste en las garantías ambientales y apuesta al diálogo

También Lubetkin se refirió las nuevas tensiones con el país vecino, ejemplificadas en dos situaciones concretas: por un lado, la denuncia judicial presentada por tres legisladores nacionales del peronismo en representación de Entre Ríos, por presunto incumplimiento del estatuto del río Uruguay y posibles daños ambientales irreparables; y, por el otro, los comentarios de Frigerio respecto de que su gestión no puede "permitir una nueva Botnia".

"Él dice (que no quiere otra) Botnia, nosotros decimos que nadie quiere que se repita lo de los puentes", señaló el canciller, en referencia al conflicto binacional que tuvo lugar entre 2005 y 2010 por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos y que, en su momento más álgido, llevó al corte del puente internacional que une esa ciudad uruguaya con Gualeguaychú.

“Nosotros recibimos con enorme placer al ministro de Relaciones Exteriores (Pablo Quirno), al gobernador de Entre Ríos (Frigerio) y al intendente de Colón (José Luis Walser) para explicarles cómo es el proceso que se está desarrollando en la planta en Paysandú. Ellos saben perfectamente cómo son las etapas. Ahora estamos en la etapa de análisis ambiental, estamos en medio de eso: no es que hay negociación, están nuestros equipos técnicos trabajando en el tema. Ellos nos pidieron un elemento que nosotros lo cumplimos, que era si se podían incorporar otras preguntas, además de las nuestras, que eran preocupaciones de ellos, y la incorporamos dentro del estudio ambiental que se está haciendo”, afirmó Lubetkin sobre el proceso que se lleva a cabo.

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, pidió "ser cuidadoso en los tonos y en las formas" ante los comentarios de su par argentino, que insistió en la relocalización de la planta de hidrógeno verde proyectada en el territorio sanducero.

"De aquel conflicto con Botnia en La Haya creo que algo tuvimos que entender, algo nos tuvo que dejar todo ese conflicto. Sobre todo que, cuando la irracionalidad le gana al diálogo, cuando la irracionalidad le gana a procesos que se tienen que dirimir y digerir de otra forma, lamentablemente son las poblaciones las que quedan de rehén. Yo no creo que este sea el caso, acá hay otra forma de relacionamiento, hay otra forma de entenderse y confío en la diplomacia", aseguró el jefe comunal. (APFDigital)

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