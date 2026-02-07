Empresarios turcos del sector cárnico exploran oportunidades de inversión en Entre Ríos

El encuentro fue encabezado por el representante del gobierno provincial en Capital Federal, José Moulia, con la participación de autoridades de la Cámara de Comercio Argentino-Turca y referentes empresariales del país euroasiático. Estuvieron presentes Özgür Demir, presidente de la Cámara; ?lhami Ba?kan, CEO de Ba?kanlar Holding; y Safa Serhat Ozer, director de la empresa Merkez Carne.

Durante la reunión, se presentaron las principales potencialidades productivas de Entre Ríos, con especial énfasis en la industria cárnica, y se analizaron posibles líneas de cooperación comercial entre productores entrerrianos y empresas turcas, orientadas a la generación de vínculos sostenidos y oportunidades de negocio.

Asimismo, las partes acordaron que, en una próxima visita de la delegación empresaria a la Argentina, se realizará una recorrida por la provincia con el objetivo de mantener encuentros directos con productores locales y profundizar el análisis de las alternativas de inversión y desarrollo comercial.

“Entre Ríos tiene una fuerte identidad productiva y un sector cárnico con gran capacidad y calidad. Estos encuentros nos permiten abrir canales de diálogo directo con empresarios internacionales y avanzar en vínculos concretos que potencien las oportunidades de nuestra provincia”, destacó Moulia.

Fuente: El Entre Ríos / Casa de Entre Ríos en CABA

Temas INVERSIÓN ENCUENTRO PROVINCIA