 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad INVERSIÓN

Empresarios turcos del sector cárnico exploran oportunidades de inversión en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos avanzó en nuevas instancias de diálogo comercial con empresarios del sector cárnico de Turquía, en el marco de una reunión realizada en la sede de la representación de la provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7 Feb, 2026, 22:20 PM

El encuentro fue encabezado por el representante del gobierno provincial en Capital Federal, José Moulia, con la participación de autoridades de la Cámara de Comercio Argentino-Turca y referentes empresariales del país euroasiático. Estuvieron presentes Özgür Demir, presidente de la Cámara; ?lhami Ba?kan, CEO de Ba?kanlar Holding; y Safa Serhat Ozer, director de la empresa Merkez Carne.

 

Durante la reunión, se presentaron las principales potencialidades productivas de Entre Ríos, con especial énfasis en la industria cárnica, y se analizaron posibles líneas de cooperación comercial entre productores entrerrianos y empresas turcas, orientadas a la generación de vínculos sostenidos y oportunidades de negocio.

 

Asimismo, las partes acordaron que, en una próxima visita de la delegación empresaria a la Argentina, se realizará una recorrida por la provincia con el objetivo de mantener encuentros directos con productores locales y profundizar el análisis de las alternativas de inversión y desarrollo comercial.

 

“Entre Ríos tiene una fuerte identidad productiva y un sector cárnico con gran capacidad y calidad. Estos encuentros nos permiten abrir canales de diálogo directo con empresarios internacionales y avanzar en vínculos concretos que potencien las oportunidades de nuestra provincia”, destacó Moulia.

 

Fuente: El Entre Ríos / Casa de Entre Ríos en CABA

Temas

INVERSIÓN ENCUENTRO PROVINCIA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso