Insólito: por una pelea de choferes habría despistado un micro con 55 pasajeros en Ruta 14

El despiste de un micro de larga distancia en la Ruta Nacional 14, departamento Uruguay, se habría producido como consecuencia de una fuerte discusión entre los dos choferes.

El hecho generó momentos de tensión entre los pasajeros, aunque no hubo heridos de gravedad entre las 55 personas que viajaban.

El colectivo de la empresa Morgan Tour SRL viajaba desde Buenos Aires a Corrientes, y de acuerdo a datos policiales, se generó una fuerte discusión entre los dos choferes, que pasaron de una agresión verbal a la agresión física en pleno viaje.

Así fue que el micro despistó a baja velocidad hacia la banquina, quedó inclinado y se rompieron varios vidrios ante el terror de los pasajeros.

Se informó desde la Policía que varios pasajeros sufrieron lesiones leves, aunque ninguno debió ser hospitalizado. Ambos choferes también sufrieron lesiones leves.

Finalmente, la empresa envió otro micro para continuar el viaje.