Entre Ríos retoma los concursos judiciales y suma nuevas convocatorias

La decisión no solo implica la continuidad de los concursos en marcha, sino que introduce mecanismos de flexibilidad para garantizar la equidad y la excelencia de los aspirantes. Los postulantes ya inscritos tendrán la posibilidad de actualizar sus antecedentes curriculares. Asimismo, se habilitará la inscripción de nuevos participantes, siempre bajo el marco de la normativa vigente.

En esta línea, el organismo anunció la convocatoria a reuniones de labor técnica. El objetivo de estos encuentros será debatir y definir nuevos criterios de evaluación para las futuras convocatorias, buscando adaptar los procesos de selección a las demandas actuales de la sociedad y la comunidad jurídica.

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