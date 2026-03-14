Hidrógeno verde: el peronismo denunció en la Justicia al Estado uruguayo

La instalación de la planta de hidrógeno verde sobre la ribera del río Uruguay, en la ciudad de Paysandú y enfrente a las playas de Colón, ingresó en otra etapa. Con la mira puesta en la empresa HIF Global, legisladores nacionales por el PJ entrerriano interpusieron una demanda contra el Estado uruguayo por acción preventiva de daño, una nueva figura del Código Civil y Comercial de la Nación establecida en el artículo 1711.

Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay interpusieron la demanda ante el Juzgado Federal N°2 de Concepción del Uruguay. “La Justicia de excepción es plenamente competente para entender en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Nacional, ya que se demanda a un Estado extranjero; y por otro lado también resulta territorialmente competente el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en atención a que los hechos que se pretenden prevenir causarán un daño a la altura de las playas de Colón”, dice la demanda a la que tuvo acceso Página Política.

Para los demandantes, Uruguay “avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”. En la acción presentada se subraya que la legislación “establece obligaciones a cumplir por los estados partes del Estatuto (Argentina – Uruguay), pero Uruguay incumple la legislación internacional y avanza unilateralmente”. En ese marco, los firmantes exigen la presentación de documentación, el no avance de las obras hasta tanto se presenten y evalúen, y acudir a la Corte Internacional de Justicia a denunciar el incumplimiento. Aparece acá, el antecedente del caso “Botnia – UPM”.

Los legisladores habían dado un primer paso en el plano judicial cuando Michel solicitó en carácter de diputado tener ingreso al expediente a través de la figura de amicus curiae, que se la otorgó el juez federal de Gualeguaychú, Hermán Viri.

El segundo paso fue crear un sitio web www.amigosdelriouruguay.com con el fin de que cualquier ciudadano tenga acceso al expediente en torno a la disputa judicial sobre la instalación de la planta de combustibles sintéticos.

El gobernador Rogelio Frigerio hizo referencia a la instalación de la planta ante la Asamblea Legislativa. Dijo: “Viajé varias veces a Uruguay para llevar el reclamo de la provincia de relocalizar el proyecto para evitar el impacto negativo sobre la actividad turística, los paisajes ribereños y las economías que dependen del uso del río Uruguay. Vamos a seguir dialogando para avanzar hacia una solución consensuada, sin abandonar nuestro compromiso de proteger a las comunidades de la costa del Uruguay”.

Michel sostuvo que “con la planta de combustibles sintético, Frigerio quiere hacer lo mismo que con la provincia: flotar. Su inacción y su falta de gestión me llevó a tomar la decisión de accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención” dijo. Y agregó: “Está demandado el Estado uruguayo y la empresa. Se van a tener que sentar en la mesa y darles explicaciones a la justicia Argentina”.

Este lunes está previsto en Colón un encuentro de Frigerio con el intendente José Luis Walser, legisladores y funcionarios nacionales, provinciales y de la microrregión para abordar el tema. El cónclave será a las 18 en el edificio Aurora II y también contará con la participación de representantes de instituciones y organizaciones interesadas en la problemática.

Fuente: Página Política

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