“La frase que falta”: Entre Ríos lanza una campaña y todos pueden participar

El Gobierno de Entre Ríos presentó La Frase que Falta, la campaña participativa que convocará a entrerrianos y entrerrianas a construir de manera colectiva la frase que acompañará a la nueva Marca Entre Ríos.

La iniciativa parte de una idea sencilla: no hay una única manera de vivir Entre Ríos. Hay distintas miradas, experiencias, lugares, recuerdos y formas de sentir la provincia. Y justamente de esa diversidad busca surgir la frase que falta.

Por eso, la campaña propone escuchar a quienes mejor conocen la provincia: quienes la viven todos los días. Cada participante podrá aportar su mirada y compartir aquello que siente que representa a Entre Ríos.

No se trata de encontrar una respuesta correcta ni de definir en pocas palabras todo lo que es la provincia. Se trata de reconocer aquello que tenemos en común, a partir de las muchas maneras de vivir y sentir Entre Ríos.

La participación es abierta y anónima, y está disponible a través de lafrasequefalta.entrerios.gov.ar.

Esta primera etapa permitirá reunir las distintas miradas y expresiones de los entrerrianos. Luego, se abrirá una nueva instancia de participación para elegir entre todos la frase que finalmente acompañará a la nueva Marca Entre Ríos.

De esta manera, "La Frase que Falta" propone que la construcción de la identidad de la provincia sea también una construcción colectiva, incorporando las voces de quienes forman parte de ella.

El proyecto es impulsado de manera conjunta por las secretarías de Comunicación y Prensa; de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Participación y Atención Ciudadana; de Cultura y Emturer, con el objetivo de generar una construcción abierta, federal y colaborativa en cada localidad de la provincia.

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