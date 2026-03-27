 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad PARO DOCENTE

“El alto nivel de presentismo docente garantizó el normal dictado de clases”, asegura el CGE

La medida de fuerza convocada por gremios docentes registró una adhesión limitada, con un 70 por ciento de los trabajadores en sus puestos, según datos del Consejo General de Educación.

27 Mar, 2026, 18:53 PM

Según el relevamiento oficial del Consejo General de Educación, el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió este viernes a sus lugares de trabajo.

 

Este nivel de presentismo permitió el normal desarrollo de clases en la mayoría de los establecimientos educativos de la provincia, garantizando el derecho de los estudiantes a aprender y brindando previsibilidad a las familias entrerrianas.

 

En este marco, se recordó que el pasado viernes 20 de marzo el Gobierno provincial abonó, por complementaria, el incremento salarial ofrecido al sector docente.

 

Prensa Gobierno ER

Temas

PARO DOCENTE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso