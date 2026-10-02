Dos automóviles se incendiaron por completo en cercanías de Ceibas

A las 20:59 hs, bomberos voluntarios de Ceibas recibió un aviso por el incendio de un vehículo sobre Ruta Nacional N.º 12, km 167, sentido Médanos–Ceibas. Inmediatamente se desplazó el Móvil N.º 24.

Al arribar al lugar, la dotación constató un Volkswagen Saveiro completamente afectado por el fuego. El personal realizó tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar el incendio y evitando que las llamas se propagaran hacia los pastizales de la banquina.

Las pérdidas materiales fueron totales.

Según manifestó el conductor, un hombre de 34 años domiciliado en Ceibas, comenzó a percibir olor a quemado mientras circulaba desde Médanos hacia su domicilio. Al detenerse, observó humo proveniente del sector del tablero y, segundos después, las llamas se propagaron rápidamente.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

Durante la intervención, Gendarmería Nacional – Seguridad Vial Ceibas colaboró con el control del tránsito.

Regreso al cuartel: 22:01 hs.

Distancia: aproximadamente 7 km desde el cuartel.

Luego, a las 23:44 hs, se recibió un nuevo aviso por el incendio de un vehículo sobre Ruta Nacional N.º 12, km 181, sentido Ceibas–Gualeguay. Debido a la cercanía, inmediatamente se desplazó el Móvil N.º 8 del Destacamento Uno Médanos.

Al arribar al lugar, la dotación constató un Peugeot 308 completamente afectado por el fuego. El personal realizó tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar el incendio y evitando que las llamas se propagaran hacia los pastizales de la banquina.

Las pérdidas materiales fueron totales.

Según manifestó el conductor, un hombre de 38 años, domiciliado en Villa Paranacito, circulaba desde Ibicuy hacia Gualeguay cuando comenzó a percibir olor a quemado.

Al detenerse sobre la banquina, observó humo proveniente del sector del tablero y, segundos después, las llamas se propagaron rápidamente al resto del vehículo.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

Fuente: Bomberos voluntarios de Ceibas

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