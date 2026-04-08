Desde este viernes aumentan los peajes de la ruta 14

Este viernes aumentarán los peajes de las rutas 12 y 14, de acuerdo a lo informado por la nueva empresa concesionaria Autovía del Mercosur. La entrada en vigencia de este nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje ubicadas en el corredor oriental alcanzará a los peajes de Zárate (RN 12), Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, impactando en todas las categorías de vehículos y diferenciando los costos según la modalidad de pago.

En ese sentido, se mantienen dos esquemas: pago automático y pago manual electrónico, con diferencias significativas en los valores finales al público.

Para los vehículos livianos (categoría 1), el valor será de 1.913,86 pesos en modalidad automática, mientras que en pago manual electrónico ascenderá a 3.827,71 pesos.

En tanto, las tarifas más altas —correspondientes a las categorías 5 y 6— alcanzarán los 7.655,43 pesos en automático y 15.310,86 pesos en manual electrónico.

Detalle del cuadro tarifario de la Autovía 14 en modalidad automática (TelePASE):

Categoría 1: $1.913,86

Categoría 2 y 3: $3.827,71

Categoría 4: $5.741,57

Categoría 5 y 6: $7.655,43

En modalidad manual electrónica:

Categoría 1: $3.827,71

Categoría 2 y 3: $7.655,43

Categoría 4: $11.483,14

Categoría 5 y 6: $15.310,86

Desde la concesionaria indicaron que los nuevos valores comenzarán a aplicarse de manera simultánea en todas las estaciones del tramo oriental (Ruta 14), por lo que recomiendan a los usuarios tener en cuenta las modificaciones al momento de planificar sus viajes.

Fuente: Uno

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