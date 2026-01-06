 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad RUTAS NACIONALES

Autovía del Mercosur se hace cargo de las rutas nacionales 12 y 14

Este martes 6 de enero, se firmó el contrato mediante el cual Autovía del Mercosur toma posesión del Corredor Vial.

6 Ene, 2026, 21:22 PM

A partir de las 0 horas del miércoles 7 de enero de 2026, la empresa comienza a operar formalmente sobre el corredor, asumiendo la prestación integral del servicio, que comprende las obras de mejoramiento y puesta en valor de la totalidad de la red vial integrada por las Rutas Nacionales 12, 14, 135, 015 y 117, cubriendo 682,28 kilómetros.

 

Queda sin efecto el sistema de cobro con dinero en efectivo. Las modalidades de pago habilitadas serán TelePASE y pagos electrónicos a través de los tótems que se instalarán en las estaciones. A partir de la segunda quincena de enero, estos dispositivos permitirán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR y sistema NFC (pago con teléfonos celulares inteligentes).

 

En el esquema de cobro vigente, quienes opten por la modalidad de pago electrónico manual abonarán el doble de la tarifa aplicada mediante el sistema TelePASE, que se posiciona como la opción más conveniente para los usuarios habituales.

 

Cuadro tarifario

Tarifa al público – Modalidad TelePASE

Categoría 1: $1.886,87

Categoría 2: $3.773,75

Categoría 3: $3.773,75

Categoría 4: $5.660,62

Categoría 5: $7.547,50

 

Tarifa al público – Modalidad de pago electrónico manual

Categoría 1: $3.773,75

Categoría 2: $7.547,50

Categoría 3: $7.547,50

Categoría 4: $11.321,24

Categoría 5: $15.094,99

 

Cabe destacar que, con anterioridad al inicio formal de la operatoria y mediante los permisos correspondientes, ya se venían desarrollando tareas preliminares de mantenimiento y mejoras sobre la calzada. A partir de la firma del contrato, dichas tareas se intensificarán, avanzando en un plan integral de obras orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor.

 

Por último, se solicita a los usuarios extremar la precaución en las zonas de obra, respetando la señalización y los límites de velocidad, con el objetivo de preservar la seguridad vial de quienes transitan el corredor y de los trabajadores que se encuentran desempeñando tareas.

RUTAS NACIONALES OBRAS PAGOS PUESTA EN VALOR RUTAS Seguridad Vial

