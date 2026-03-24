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Mensaje de Frigerio por el 24M: “Renovemos nuestro compromiso con la democracia”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se pronunció con un mensaje a través de las redes sociales. Aquí el texto completo.

24 Mar, 2026, 12:03 PM

A 50 años del golpe militar: memoria, compromiso y convivencia

 

Cada 24 de marzo es una oportunidad para que nos miremos como sociedad y renovemos nuestro compromiso con la democracia, las instituciones republicanas y las leyes. Porque cuando se vulnera el orden democrático y la violencia se convierte en regla, se fractura la convivencia y no hay posibilidad de desarrollo.

 

La democracia es una construcción permanente, que se sostiene con el compromiso y el aporte de cada uno desde su lugar. Se consolida cuando hay independencia en la Justicia, cuando la educación forma ciudadanos responsables, cuando el esfuerzo vuelve a ser un camino de progreso y cuando el Estado cumple con su rol sin abusos ni privilegios.

 

Nada de eso ocurre de un día para el otro. Es el resultado de decisiones, de conductas y de una comunidad que entiende que el respeto por la ley y por el otro no es negociable.

 

La sociedad argentina ya dijo nunca más al terrorismo en cualquiera de sus expresiones. A 50 años del golpe militar, el desafío es sostener ese rumbo con responsabilidad y sin atajos, para que no volvamos a sufrir autoritarismos de ningún tipo y para que nuestros hijos y nietos vivan en un país con desarrollo, orden y libertad.

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