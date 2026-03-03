 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política SENADO

Alfredo De Ángeli fue designado como asesor en la planta del Senado

Tras cumplir 12 años como legislador nacional, Alfredo De Ángeli ingresó a la planta transitoria de asesores del Congreso con la categoría más alta.

3 Mar, 2026, 18:45 PM

El ex senador nacional Alfredo De Ángeli fue incorporado a la planta transitoria de asesores del Senado de la Nación. Según información de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara, su designación se formalizó mediante un decreto firmado el 26 de enero por la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel.

 

De Ángeli ocupará la categoría A-1, la escala jerárquica más elevada dentro del escalafón de asesores, para asistir al bloque del PRO, actualmente presidido por el senador misionero Enrique Martín Goerling Lara.

 

La trayectoria de De Ángeli en la Cámara Alta incluye dos mandatos consecutivos, sumando un total de 12 años como legislador, periodo en el cual también presidió la Comisión de Agricultura.

 

En el ámbito partidario, el dirigente intentó disputar la presidencia del PRO en Entre Ríos frente a Nancy Vallejos, aunque no obtuvo los consensos necesarios para el cargo. Por su nueva función y categoría escalafonaria, percibirá una remuneración que ronda los 3 millones de pesos mensuales.

 

UNO Entre Ríos

Temas

SENADO CONGRESO NACIÓN

