Panamá y Entre Ríos fortalecen vínculos

El encuentro formó parte de una serie de reuniones que la funcionaria viene desarrollando con distintas representaciones provinciales en la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de generar espacios de articulación institucional y promover iniciativas culturales de alcance federal.

Durante la reunión, la representante panameña presentó una propuesta destinada a difundir y poner en valor la cultura de su país, a través de la realización de una exhibición que incluiría vestuarios típicos y artesanías representativas de Panamá. La iniciativa busca acercar al público una experiencia cultural que permita conocer en profundidad las tradiciones y la identidad panameña.

En ese marco, se dialogó sobre la posibilidad de llevar adelante esta propuesta durante el mes de noviembre, una fecha de especial significado histórico y cultural para Panamá, lo que contribuiría a potenciar el alcance y la visibilidad de la actividad.

Asimismo, se exploraron alternativas para ampliar la propuesta en formato digital, contemplando la incorporación de muestras de artistas panameños en la galería virtual de la Representación, con el objetivo de proyectar el arte panameño hacia nuevos públicos.

La actividad contó también con la participación de la coordinadora de Relaciones Institucionales de la Representación, María Teresa Colello, e integrantes de los equipos de Cultura y Comunicación.

La reunión se inscribe en la línea de trabajo que impulsa la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA, orientada a generar espacios de cooperación cultural e intercambio internacional, fortaleciendo la diversidad de propuestas abiertas a la comunidad.