El gobierno entrerriano enviará en breve la reforma jubilatoria: “No se toca a nadie, pero hay que mejorar el sistema”

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, manifestó en RADIO MÁXIMA que el gobierno enviará en los próximos 10 días, el proyecto de reforma jubilatoria, y aseguró que “no se va a tocar a ningún jubilado, el recibo de sueldo del jubilado no será tocado, no hay cambios de reglas de juego”.

“En la edad jubilatoria se hará una reforma gradual y no le va a cambiar a nadie en lo inmediato. Las reformas jubilatorias tienen el cien por ciento del costo político y los resultados se verán a largo plazo, por eso nadie las hizo antes, eso habla de la valentía de hacerla. Se va a cumplir que hasta la edad de la jubilación ordinaria hay que seguir aportando”, informó Bagnat.

“Acá no se toca a nadie, pero hay que mejorar el sistema, hay un déficit de 40 mil millones de pesos, y sería casi el doble si no hubiéramos hecho nada. Los jubilados no son un número para nosotros, pero la realidad es que todos los meses el Tesoro tiene que enviar lo que falta”, explicó.

“Faltaba valentía política”

Mencionó asimismo que “todas las gestiones anteriores veían el desgaste y la proyección, lo que estaba faltando era una decisión política, obviamente los sindicatos cumplen su rol, pero el desgaste del sistema, sumado al agregado de malas decisiones políticas, hacen impostergable una decisión”.

En la misma línea, remarcó que “en este momento, si no se hace, el problema que queda para las gestiones que vienen, es insoluble, hay que hacer lo que corresponde”.

“Ahora hay que jubilar a 120 mil personas, pero la cantidad y calidad de los aportantes va bajando y la calidad y cantidad de jubilados y de los montos va subiendo…este es un dato duro que no se puede ocultar”, añadió.

Remarcó finalmente que “pusimos el debate con honestidad arriba de la mesa, generamos una instancia de diálogo, recibimos propuestas enriquecedoras que se incorporan al proyecto”.