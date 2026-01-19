 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política POLEMICA

Polémico proyecto de diputada entrerriana busca que la Legislatura celebre la intervención militar de EEUU en Venezuela

Ingresó en la Cámara Baja una iniciativa por la que se pretende que la Cámara de Diputados exprese “el beneplácito por la captura y remoción del territorio venezolano de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”, confirmó AIM.

19 Ene, 2026, 21:03 PM

En contraposición a lo que expresaron los líderes del mundo ante la violación del derecho internacional, la diputada Débora Todoni (LLA) busca que la Legislatura entrerriana tome una posición

 

La legisladora explicó que el proyecto de Declaración pretende “que la Cámara exprese su posición institucional frente a los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2025 en la República Bolivariana de Venezuela, consistente en el arresto y posterior remoción del territorio venezolano de Nicolás Maduro Moros, quien ha ejercido de manera ilegítima la presidencia de Venezuela, al frente de un régimen autoritario y totalitario que ha vulnerado de forma sistemática el orden constitucional, las libertades individuales y los derechos humanos fundamentales”.

 

En ese marco, señaló que el operativo “fue ejecutado mediante el despliegue de cuerpos oficiales especializados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en el marco de una decisión adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”.

 

Para la diputada los acontecimientos “presentan una oportunidad para avanzar hacia la normalización institucional, la recuperación de las libertades públicas y el restablecimiento de un orden constitucional legítimo que garantice la paz social y la dignidad de la población venezolana”.

 

AIM Digital

Teclas de acceso