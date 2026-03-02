Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes: código penal, cambios impositivos y electorales

El presidente Javier Milei destacó en sesiones ordinarias del Congreso que su gestión presentará "todos los meses un paquete de proyectos" para tratar de forma ininterrumpida con "reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina".

Durante su discurso en el recinto, Milei anunció que se llevaría adelante la presentación de una serie de paquetes de reformas al destacar que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta". En esa línea, adelantó: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado".

Así, sostuvo que "es la hora de pensar como Nación y no solo como Gobierno" a la par de "abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo".

Las reformas que se vienen en el Congreso de Milei

El mandatario defendió a la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y, desde allí, destacó que su gestión profundizará "en las reformas necesarias para salvaguardarla". Entre ellas, enumeró cambios en los siguientes ítems:

.Reforma del Código Civil y Comercial;

.Código Procesal Civil y Comercial;

.Esquema impositivo;

.Código Aduanero;

.Un nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales "lejos de prejuicios ambientalistas absurdos";

.Sistema electoral, inclusive "cómo se financian los partidos políticos";

.Poder judicial y sistema acusatorio;

.Código Penal, con "penas más duras y mayor cobertura de la prisión efectiva";

.Educación inicial, primaria y secundaria, para darle a los alumnos "herramientas para que puedan procurarse un futuro mejor y no para adoctrinarlos";

.Fuerzas Armadas para elevar "nuestra capacidad de defensa hasta los estándares que el contexto geopolítico demanda".

Esta serie de reformas anunciadas por el Presidente incluyen "un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos de quienes solo saben vivir de lo ajeno".

Además, adelantó el envío de "proyectos que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias y darán rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas, para que puedan producir, innovar y generar empleo”. (APFDigital)