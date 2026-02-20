Estatales: UPCN aceptó la propuesta y ATE todavía no

Dado que la UPCN tiene mayor representatividad, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando validado el acuerdo por mayoría sindical, garantizando así llegar en tiempo y forma con la liquidación de haberes del mes en curso, que empezarán a percibirse la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron continuar dialogando permanente para abordar temas puntuales.

La propuesta convenida establece una recomposición salarial destinada a trabajadores activos y pasivos. Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad.

El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos, mientras que para el Escalafón General de Enfermería el mínimo será de 160.000 pesos. Asimismo, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que se venía abonando hasta el momento.

Al destacar el resultado del encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, manifestó: "Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes".

Al explicar la modalidad de la propuesta oficial presentada, Troncoso dijo que si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable, "el aumento habría sido considerablemente menor". Al respecto, añadió: "Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas".

Por último, el titular de la cartera de Gobierno y Trabajo remarcó la importancia del vínculo con los gremios, afirmando que "más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal". "Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas, los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos", insistió.