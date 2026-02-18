Las rutas provinciales 45 y 46, en la agenda de obras del gobierno provincial

A la vez, el puerto de Ibicuy es una de las terminales clave para el aumento de las exportaciones.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que este año se ejecutará la reconstrucción integral de la ruta provincial Nº 45, que une a Ibicuy con la ruta nacional Nº 12, en tanto que confirmó que se gestiona ante organismos multinacionales de financiamiento para rehacer la ruta provincial Nº 46, que vincula a Villa Paranacito con la ruta nacional Nº 12.

Asimismo, destacó que el objetivo de la gestión que encabeza para el puerto de Ibicuy va más allá de movilizar más carga.

“En el Grupo 1 de ruta provinciales está incluida la Nº 45, que para muchos puede ser otra obra, pero para los isleños es mucho más que una ruta”, expresó Frigerio en el acto realizado este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná.

“Con mucho esfuerzo, hicimos el bacheo para que pueda ser transitada, pero se deterioró en otros tramos. ¿Por qué? Porque cuando la ruta se hace mal, sin la capa asfáltica adecuada, los parches no alcanzan”, recordó.

“Durante años se hicieron inversiones que no tuvieron ni la escala ni el enfoque técnico necesarios para responder a las condiciones reales de la traza ni al nivel de tránsito que soporta; en definitiva, el problema estructural nunca se resolvió y eso es justamente lo que tenemos que hacer ahora: resolverlo de manera definitiva”, explicó el mandatario provincial.

“Nuestra responsabilidad es no seguir postergando una solución que la gente necesita. Estamos trabajando en una alternativa viable, oportuna y definitiva, que nos permita ejecutar este año la obra como corresponde, garantizando seguridad, conectividad y, sobre todo, respeto por las personas”, concluyó Frigerio al referirse en detalle al tema.

En cuanto a la ruta provincial Nº 46, está dentro del llamado Grupo 2, en el que las gestiones de la provincia avanzan “contrarreloj y por todos los medios posibles para que, al final del mandato, el ciento por ciento de las rutas y caminos abandonados hayan sido intervenidos”, según resaltó Frigerio.

El titular del Poder Ejecutivo provincial confirmó evoluciones en las tratativas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para obtener el financiamiento necesario. “La vamos a rehacer y a terminar después de un cuarto de siglo”, dijo el gobernador sobre esta vía.

El puerto de Ibicuy

Respecto a esta terminal portuaria, Frigerio sostuvo que el desafío de su equipo de trabajo “no es solo mover más carga, sino diversificarla y agregarle valor, para que sea la plataforma para multiplicar nuestras exportaciones”.

Al respecto, el mandatario recordó que en la primera mitad de la gestión se trabajó en los cuatro puertos públicos (La Paz, Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy) para “sanear y fortalecer el sistema portuario, creando las condiciones para recuperar confianza y atraer inversiones” y destacó que actualmente “estamos dando un salto estratégico” participando, por primera vez en la historia, activamente en la Hidrovía Paraguay-Paraná.