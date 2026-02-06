Frigerio destacó el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El nuevo Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos establece una serie de compromisos para abrir mercados, reducir barreras y facilitar el intercambio entre ambos países, en un pacto que el Gobierno presenta como un salto en la inserción internacional.

El mandatario entrerriano resaltó el acuerdo entre ambos países: “Siempre es una buena noticia avanzar en la integración comercial de nuestro país”.

“Este acuerdo con EE.UU abre nuevas oportunidades de inversión y financiamiento que desde Entre Ríos podemos aprovechar, y genera grandes expectativas para sectores exportadores clave de nuestra provincia, como el cárnico y el lácteo, entre otros, fundamentales para nuestra economía regional”, enfatizó en su cuenta de X.

“Hay que seguir por este camino para transformar estas oportunidades en más producción, más empleo y desarrollo”, sostuvo. (APFDigital)