Política POLÍTICA

Giusto: “Milei se puede complicar si a Trump le empieza a ir mal”

El analista político Patricio Giusto dijo en RADIO MÁXIMA que sigue “con mucha preocupación lo que ocurre en Venezuela, porque nadie llora a Maduro, pero vemos a un Trump que dice que quiere recuperar ´mi petróleo´”.

13 Ene, 2026, 09:51 AM

"Lo sucedido “es un precedente tremendo, que nos retrotrae a otras épocas”.

 

Con respecto a la posición argentina, Giusto dijo que “Argentina hizo lo que hizo un grupo minoritario de países, como si en el casino apostáramos los 100 pesos que tenemos a un pleno. Esto pone en una situación muy incómoda a Milei, sobre todo si a Trump le empieza a ir mal”.

 

También analizó el escenario internacional tras el ataque de EEUU en Venezuela. “Rusia va a aprovechar esto para asegurar las posiciones que ganó en Ucrania, y China rechazó totalmente y reforzará el discurso sobre defensa del mulitlateralismo, el comercio internacional…hay que prestar atención a esos dos actores. Creo que China ya ganó la competencia comercial y tecnológica, y lo único que le queda a Estados Unidos es la potencia militar. Pero acá no hay ideología, es una persona totalmente impredecible con el mayor arsenal militar y nuclear del mundo”, analizó Giusto.

Temas

POLÍTICA ARGENTINA MILEI MADURO

