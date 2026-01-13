Giusto: “Milei se puede complicar si a Trump le empieza a ir mal”

"Lo sucedido “es un precedente tremendo, que nos retrotrae a otras épocas”.

Con respecto a la posición argentina, Giusto dijo que “Argentina hizo lo que hizo un grupo minoritario de países, como si en el casino apostáramos los 100 pesos que tenemos a un pleno. Esto pone en una situación muy incómoda a Milei, sobre todo si a Trump le empieza a ir mal”.

También analizó el escenario internacional tras el ataque de EEUU en Venezuela. “Rusia va a aprovechar esto para asegurar las posiciones que ganó en Ucrania, y China rechazó totalmente y reforzará el discurso sobre defensa del mulitlateralismo, el comercio internacional…hay que prestar atención a esos dos actores. Creo que China ya ganó la competencia comercial y tecnológica, y lo único que le queda a Estados Unidos es la potencia militar. Pero acá no hay ideología, es una persona totalmente impredecible con el mayor arsenal militar y nuclear del mundo”, analizó Giusto.

