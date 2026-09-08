Michel y Bahl mantuvieron un encuentro con autoridades del Ministerio Público Fiscal

En el encuentro, también estuvieron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima, y el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, con vistas a la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Entre Ríos.

El 30 de noviembre comenzará a regir el Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, según lo estableció ​​la Resolución 417/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación, publicada el pasado 2 de septiembre en el Boletín Oficial.

En ese marco, los legisladores nacionales se reunieron este martes con el Procurador Casal y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

“El objetivo es trabajar articuladamente entre los poderes del Estado para fortalecer las herramientas institucionales de prevención, investigación y persecución, y dotar de recursos al Ministerio Público Fiscal de la Nación para combatir delitos complejos que afectan a la provincia y a la región”, señaló Michel en relación al encuentro.

Por su parte, Bahl destacó “la importancia de abordar conjuntamente la implementación del nuevo sistema, a fin de optimizar la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas y necesidades que puedan surgir”.

Cabe mencionar que la jurisdicción de la Cámara Federal de Paraná comprende la totalidad del territorio de la provincia de Entre Ríos y cuenta con sedes judiciales en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria.

Entre los fundamentos de la decisión, el Ministerio de Justicia destacó la relevancia estratégica del distrito por su ubicación geográfica y, particularmente, por su condición fronteriza con Uruguay.