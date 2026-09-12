El Gobierno destinará más de $300.000 millones para la Base Naval Integrada de Ushuaia

Con la premisa de la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno destinará más de 300.000 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El monto total se detallará en el Presupuesto 2027 que girará el Ejecutivo hacia el Congreso Nacional, buscando su aprobación para poder blindar los gastos en todas las partidas públicas hacia el año próximo.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que el gasto total saldrá “de los propios recursos del Estado” y no recurrirán a ningún financiamiento externo.

“El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están”, dijo el funcionario en declaraciones a TN, durante su recorrida por la capital fueguina.

En ese sentido, afirmó que el presidente Javier Milei ordenó que “se muestren hechos, no palabras”, y “darle impulso a toda la construcción de esta capacidad”. “Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie la materializa”, dijo Presti a ese medio.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno sostuvo que se trata de “una base argentina con sus propios recursos”, que está ideada desde hace décadas y recién ahora comenzará con su construcción. La finalización de la misma está prevista para dentro de tres años, en 2029.

Ushuaia: Puerta de acceso a la Antártida

“Después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero hoy está concebida con una base argentina”, señaló Quirno en declaraciones a TN.

Durante el viernes, ambos funcionarios estuvieron en el espacio donde se construirá la Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que requerirá el desarrollo de la obra.

En el marco de la agenda en la provincia atlántica, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador fueguino peronista, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza. (APFDigital)