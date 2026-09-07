Urribarri, Aguilera y Báez cumplirán la condena “sin privilegios”, dijo la Jueza Bértora

Cecilia Bértora, Jueza de Ejecución de Penas de Paraná, dijo en RADIO MÁXIMA que el ex gobernador Sergio Urribarri, y los exfuncionarios Juan Aguilera y Pedro Báez, cumplirán las condenas “sin privilegios”, y agregó que todavía no se resolvió el lugar de ejecución de la pena.

“Es todo igual para todos. No pueden tener privilegios, porque los privilegios general violencia. Hay presos que tienen celular, pero están en zona especial de pre-egreso”, dijo la jueza.

Actualmente los tres están detenidos en Paraná. Agregó que “yo no dispongo el traslado sin ver lo que opina el Servicio Penitenciario, no se hace de una manera express, porque ellos establecen cuáles son los criterios para alojar a una persona”.

Explicó frente a planteos de salud de los detenidos, que “esos temas se evalúan con dos equipos técnicos, del Servicio Penitenciario y del Juzgado de Ejecución, es todo bajo parámetros legales. Yo voy a tener en cuenta para el lugar, lo que sugiera el Servicio Penitenciario, donde analizan la pena y evalúan los criterios según los pabellones disponibles. Yo no lo puedo decir arbitrariamente”.

Manifestó, sin embargo, que “a grandes rasgos, en Paraná tenemos una cárcel superpoblada con más de mil internos y espacios bastante acotados. Las condiciones de la Unidad Penal 9 son mucho mejores, son 42 hectáreas, es un lugar mucho más espacioso, los internos no llegan a 700, son mejores las condiciones para alojamiento y para transcurrir el día a día. Pero debe analizarse dónde se atienden los temas de salud, la cercanía familiar…”.

Aclaró que “no tienen por qué estar los tres juntos o los tres separados, los pedidos se hacen individualmente. Aguilera tiene la familia en Paraná, Urrribarri en Concordia, Báez tiene problemas de salud que atender, supongo que se atiende en Paraná, pero nos falta información oficial sobre estos temas”.

Ante una consulta, expresó que “no tengo miedo a las presiones del sector político que quieran interferir en mi trabajo, tengo experiencia en el tema”.

Sobre la etapa actual del proceso, Cecilia Bértora dijo que “estamos esperando que se cumpla el plazo para ejecutar el cómputo, porque estas personas estuvieron cumpliendo pena de prisión preventiva, que se computa como pena cumplida. Estamos en la etapa donde las defensas pueden recurrir”.

Las condenas

Los condenados son Sergio Urribarri, dos veces exgobernador de Entre Ríos, exembajador argentino en Israel; el exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez; y el numerario de la Cámara de Senadores, y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera

Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser hallado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia —que investigó el desvío millonario de fondos del Estado entrerriano destinados a publicidad oficial y emprendimientos personales durante su gestión como gobernador— quedó totalmente firme luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara los recursos de su defensa, derivando en su detención efectiva.

Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y exfuncionario legislativo, fue condenado a seis años y medio de prisión por ser considerado partícipe necesario en el mismo esquema de corrupción y desvío de fondos públicos ventilado en la megacausa de Entre Ríos. Al igual que el exgobernador y el exministro Pedro Báez, la Justicia ordenó su arresto inmediato y efectivo tras quedar firmes las sentencias dictadas por el máximo tribunal.

Pedro Báez (exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos) fue condenado a seis años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, al ser hallado culpable como partícipe primario de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado en la misma megacausa de corrupción vinculada al desvío de fondos de publicidad oficial junto a Sergio Urribarri. Al rechazar la Corte Suprema los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas, la sentencia quedó firme y se ordenó su captura y cumplimiento efectivo de la pena.