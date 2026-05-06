Michel fue designado miembro de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas

En un corto encuentro, fue elegido como presidente de la Comisión el Senador Ezequiel Atauche. Asimismo, se definió que las reuniones se llevarán a cabo los días martes a las 16hs.
➡️ La importancia de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
✅ Tiene a su cargo el examen y estudio de la cuenta de inversión (artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional)
✅ La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas revisa cómo el Poder Ejecutivo gasta el dinero público (cuenta de inversión) y supervisa a la Auditoría General de la Nación (AGN), garantizando transparencia, transparencia y legalidad en el gasto público.
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