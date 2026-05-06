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Política POLÍTICA

Michel fue designado miembro de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas

El diputado Guillermo Michel fue designado como miembro de la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que se reunió esta mañana en el Senado para designar las autoridades.

6 May, 2026, 16:51 PM

En un corto encuentro, fue elegido como presidente de la Comisión el Senador Ezequiel Atauche. Asimismo, se definió que las reuniones se llevarán a cabo los días martes a las 16hs.

 

➡️ La importancia de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas

 

✅ Tiene a su cargo el examen y estudio de la cuenta de inversión (artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional)

 

✅ La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas revisa cómo el Poder Ejecutivo gasta el dinero público (cuenta de inversión) y supervisa a la Auditoría General de la Nación (AGN), garantizando transparencia, transparencia y legalidad en el gasto público.

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