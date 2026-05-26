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AGMER convocó a definir un plan de lucha

El congreso extraordinario será el viernes en Rosario del Tala.

26 May, 2026, 14:57 PM

Se trata del CCXII Congreso Extraordinario (tercera sesión), que se realizará este viernes 29 de mayo desde las 9 en Rosario del Tala.

 

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) convocó a un congreso extraordinario para definir la continuidad del plan de lucha. Se trata del CCXII Congreso Extraordinario (tercera sesión), que se realizará este viernes 29 de mayo desde las 9 en Rosario del Tala. (Urquiza 240).

 

De este modo, el gremio docente mayoritario retoma la iniciativa luego de las diferencias con el gobierno provincial por las frustradas paritarias.

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