AGMER convocó a definir un plan de lucha

Se trata del CCXII Congreso Extraordinario (tercera sesión), que se realizará este viernes 29 de mayo desde las 9 en Rosario del Tala.

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) convocó a un congreso extraordinario para definir la continuidad del plan de lucha. Se trata del CCXII Congreso Extraordinario (tercera sesión), que se realizará este viernes 29 de mayo desde las 9 en Rosario del Tala. (Urquiza 240).

De este modo, el gremio docente mayoritario retoma la iniciativa luego de las diferencias con el gobierno provincial por las frustradas paritarias.