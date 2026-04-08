El gobernador se reunió con intendentes de Juntos por Entre Ríos

El encuentro se realizó en el Centro Comercial General Ramírez. El secretario general de Gobernación, Mauricio Colello, dijo que la reunión "forma parte de una agenda que el gobernador quiere llevar adelante permanentemente, el estar cerca de los problemas, de los vecinos y escuchar de mano propia cuáles son los verdaderos problemas para poder buscarles solución".

Respecto a la baja de recursos que impacta en la provincia y los municipios, sostuvo que "es un tema que afecta a quienes tenemos la administración de fondos públicos. La caída de la recaudación es enorme, y eso obliga a agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos".

En ese marco, Colello planteó que "desde la gobernación y desde los municipios tenemos que explorar de qué manera podemos optimizar nuestros recursos. Estamos llevando adelante un montón de reformas que tienen que ver con hacer un Estado más moderno, inteligente y eficiente, para que el presupuesto que tenemos vaya a mejorar la vida de los entrerrianos", insistió.

El funcionario reiteró la necesidad de "hacer un gobierno más eficiente" e indicó en este sentido las acciones realizadas para la reducción del déficit, gastos y cargos. "Todo el tiempo estamos en la búsqueda de gastos improductivos para liberar fondos y que vayan a donde el gobernador siente que es prioridad: la educación, la seguridad y la salud", detalló.

Finalmente, aseguró que "permanentemente se mantienen reuniones con los intendentes, porque la articulación de municipios, provincia, y también el gobierno nacional, tiene que ver con una forma de trabajo".

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