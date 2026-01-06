 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política PROYECTO DE LEY

Legisladores peronistas solicitaron reunirse con Frigerio por la baja de recursos coparticipables

El senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet, realizaron este lunes un pedido formal de audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio.

6 Ene, 2026, 12:20 PM

“La provincia y los municipios recibirían durante este año $81.265 millones menos”, aseguraron.

 

El pedido de los legisladores se funda en la necesidad de analizar el impacto del proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el gobierno nacional “que introduce un artículo, el 191, que reduce las alícuotas del impuesto a las ganancias generando una menor recaudación y, por ende, una reducción de la coparticipación para las provincias y para los municipios”.

 

“En el presupuesto 2026 el gobierno proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI. De ese total de $48 billones un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportarán al total del impuesto a las ganancias”, señalaron.

 

Seguidamente, apuntaron: “La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI”.

 

“La caída de la recaudación impactaría en el tesoro nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal”, indicaron.

 

En esa línea, los legisladores peronistas sostuvieron que “en función a estas proyecciones (según cuadro adjunto), la provincia de Entre Ríos y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos. En un promedio simple mensual, $6.772 millones por mes”.

 

En la presentación realizada este lunes, expresaron: “Entendiendo el grave impacto que esta reforma generaría en los recursos de nuestra provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos”.

