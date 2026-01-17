Concejales denunciaron penalmente al intendente de Colón por su viaje a Brasil

Los concejales Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi (bloque 17 de Octubre) radicaron este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos, solicitando la investigación de presuntos delitos contra la administración pública que involucran al intendente José Luis Walser, su esposa y secretaria privada Gimena Bordet y otros funcionarios.

La denuncia tiene que ver con el hecho vial ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en Brasil, donde el intendente protagonizó un vuelco mientras se trasladaba junto a su grupo familiar en un vehículo Mitsubishi Dakar, propiedad de la Municipalidad de Colón.

En un comunicado que reprodujo El Entre Ríos, dicen que el vehículo oficial “fue desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”. A su vez, señalan que “los daños de magnitud ocasionados en el accidente configuran un perjuicio patrimonial concreto al municipio, que debe ser determinado y resarcido”.

Para los denunciantes, en su carácter de concejales, esta presentación “responde al deber ético y legal de fiscalizar el patrimonio de los colonenses”. En esa línea, indican: “La función pública exige que los bienes del Estado se utilicen para servir al pueblo, no para beneficios particulares”.

En las redes sociales del bloque, los concejales del PJ compartieron un video sobre su viaje a Paraná. Se los ve ingresar al Ministerio Público Fiscal y firmar la denuncia.

“Escuchamos las declaraciones del intendente hablando de un ‘error’ al mezclar su descanso familiar con el uso de herramientas de todos los colonenses. Pero el respeto por los bienes del Estado no es una opción de interpretación personal, es una obligación legal”, expresa el escrito que acompaña la publicación.

“No podemos permitir que se instale la idea de que ‘el cansancio’ justifica usar una camioneta municipal para vacaciones privadas en Brasil. No es el primer ‘error’ que vemos en esta gestión: todavía recordamos las irregularidades denunciadas en las licitaciones de la Fiesta de la Artesanía”.

“Un viaje oficial se decreta antes de salir, no se ‘explica’ después de un choque”, “los daños al patrimonio municipal deben ser reparados por quienes decidieron darle un uso indebido” y “Colón merece una gestión donde los bienes públicos se usen para servir al pueblo, no para el privilegio de unos pocos”, son algunos de los aspectos que resaltan. (APFDigital)

Fuente: Nueve Ahora.

Temas DENUNCIA PENAL