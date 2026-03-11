Atilio Benedetti asumió la presidencia del Ente Región Centro e Integración Regional

"Es un honor representar a Entre Ríos en su política de integración regional", sostuvo Benedetti y destacó que la Región Centro "reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo federal de la Argentina", en tanto que "la Región Litoral es un paso más reciente pero clave de cara al futuro del país".

El nuevo presidente del Ente remarcó que la integración con las provincias vecinas constituye "una herramienta estratégica para impulsar políticas comunes en áreas clave como la producción, la infraestructura, la logística y la innovación que generen nuevas oportunidades para nuestras economías regionales y cadenas de valor".

"Vamos a seguir trabajando para que tanto la Región Centro como la Región Litoral sean cada vez más espacios de cooperación y desarrollo, que permitan potenciar nuestras capacidades productivas y hacer oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina", concluyó Benedetti.

