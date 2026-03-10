 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política DIPUTADOS

La comisión investigadora de la deuda incluirá la gestión de Moine

Los diputados de la comisión Legislación General de la Cámara de Baja firmaron hoy despacho del proyecto que crea la comisión investigadora de la deuda pública.

10 Mar, 2026, 18:47 PM

El despacho salió con firma de la mayoría de quienes integran la comisión. Sin embargo, el texto del Ejecutivo sufrió modificaciones, ya que se resolvió “ampliar el período de investigación desde el 10 de diciembre de 1991, es decir, que ahora se incluye la gestión del ex gobernador Mario Moine”, informaron a esta Agencia.

 

La iniciativa del gobierno apunta “a reconstruir y evaluar el proceso de endeudamiento del Estado entrerriano en las últimas tres décadas”. Según el proyecto, el principal resultado del trabajo deberá ser la elaboración de un informe final o dictamen, que deberá publicarse en el sitio web oficial del gobierno provincial.

 

La comisión deberá analizar el estado y la evolución histórica de la deuda pública provincial; el nivel, composición y origen del endeudamiento, así como su normativa aplicable; el destino específico de los fondos, con especial atención a distinguir entre deuda utilizada para gasto corriente y aquella destinada a inversiones productivas o estratégicas de largo plazo; y los flujos, variaciones e indicadores financieros que permitan evaluar la sostenibilidad del endeudamiento. Además, deberá establecer el correlato entre los recursos obtenidos por endeudamiento y su ejecución presupuestaria.

 

Fuente: AIM

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

