Frigerio se reunió con Karina Milei para avanzar en obras en rutas nacionales

El gobernador Rogelio Frigerio, mantuvo este martes un encuentro en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, donde abordaron una agenda de trabajo centrada en la infraestructura vial y el desarrollo de obras en rutas nacionales.

De la reunión también participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

Durante el encuentro, los mandatarios provinciales y autoridades nacionales dialogaron sobre la agenda conjunta entre Nación y provincias, con eje en la ejecución de obras estratégicas. En ese marco, se confirmó que se trabaja en un decreto que permitirá a las jurisdicciones, mediante inversiones privadas, impulsar obras de infraestructura en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios.

La medida busca generar herramientas para mejorar la conectividad y el estado de las rutas, facilitando la participación del sector privado en proyectos clave para el desarrollo productivo y logístico de las provincias.

Desde el Gobierno nacional destacaron que los gobernadores Frigerio y Cornejo ratificaron el acompañamiento al rumbo de gestión y valoraron el trabajo articulado que vienen llevando adelante con la administración central.