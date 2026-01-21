Frigerio y Santilli se reunirán en Paraná para avanzar en acuerdos entre Provincia y Nación

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio recibirá al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en Paraná para avanzar en acuerdos entre provincia y Nación.

Durante el encuentro se abordarán avances en distintos temas pendientes vinculados a obra pública y mecanismos de articulación con Nación, con el objetivo de destrabar proyectos y generar condiciones para nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia.

En ese marco, se dará cuenta de los avances alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, generar condiciones para impulsar nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

Asimismo, Frigerio y Santilli dialogarán sobre iniciativas de alcance nacional que se encuentran en debate, entre ellas el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares, en una mirada federal sobre los principales desafíos del país.

Al término de la reunión, las autoridades brindarán una conferencia de prensa.