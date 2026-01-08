El síndico de la OSER estaría habilitado para el cargo

También se consignó que es licenciado en Administración de Empresas. El martes ingresó a la OSER un pedido de informes para que se aclarara la situación del síndico del Poder Ejecutivo en la obra social.

Fuentes de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) acercaron a APFDigital copias de los títulos de contador público nacional y licenciado en Administración de Empresas que forman parte del currículum de Juan Carlos Paludi, que fue designado síndico fiscalizador por el Poder Ejecutivo en la obra social a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley 11.202 que creó la OSER y derogó la que había creado el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

La aclaración se realizó en virtud de un pedido de informe que presentó el otro síndico fiscalizador, Pablo Giampaolo, que fue designado por el gobernador de una terna propuesta por el bloque opositor en el Senado. En el pedido, que se dirigió al presidente de la OSER, Mariano Gallegos, se requirió, “con el objetivo de ratificar o rectificar el actual estado de situación laboral de Juan Carlos Paludi…” si no se estaba incumpliendo la nueva norma.

En las capturas de los títulos que obtuvo Paludi se consignó que se recibió de contador público nacional el 13 de mayo de 1977 y el 27 del mismo año la Universidad de Buenos Aires (UBA) expidió el título. Además y si bien no era parte del pedido de informes se adjuntó el título de licenciado en Administración de Empresas, emitido por la Casa de Altos Estudios el 14 de julio de 2011. Paludi, según el título, terminó la carrera el 4 de diciembre de 1982.

El pedido de informes de Giampaolo requirió precisiones sobre otros puntos, que seguramente serán evacuados en breve, respecto de si Paludi, en su condición de jubilado, renunció a percibir el haber mientras se desempeña en la función pública; si está matriculado en Entre Ríos para ejercer como contador, que es otro de los requisitos que se incluyó en el artículo 24 de la Ley de la OSER que exige un ejercicio profesional en la provincia no menor a diez años; y en qué condiciones realizaría tareas en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. (APFDigital)