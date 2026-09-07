Para el 61% de los argentinos, el giro de Milei sobre Malvinas responde a una conveniencia política

La mitad de los consultados desconfía del llamado a la unidad nacional realizado por el Presidente.

La encuesta nacional, realizada por la consultora Management & Fit, mostró que el reciente discurso de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas generó altos niveles de conocimiento público, pero también importantes niveles de escepticismo respecto de las motivaciones del presidente.

El estudio, realizado entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos en todo el país, indicó que el 90,3% de los consultados escuchó, leyó o recibió información sobre la cadena nacional dedicada a Malvinas.

Respecto del contenido del mensaje presidencial, las opiniones quedaron divididas: el 44,6% consideró que Milei anunció medidas concretas, mientras que el 44,2% entendió que se trató principalmente de declaraciones generales.

Al indagar sobre cuál fue el principal objetivo del discurso, la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas obtuvo el 35,9% de las respuestas, apenas por encima del 34,5% que interpretó que el mensaje buscó posicionamiento o marketing electoral. Un 16,8% señaló que existió una combinación de ambos motivos.

Uno de los datos más significativos del sondeo se refiere a la percepción sobre el cambio de postura presidencial respecto de Malvinas. Luego de recordar declaraciones formuladas por Milei en 2024 sobre la necesidad de una negociación de largo plazo con el Reino Unido, la encuesta preguntó cómo interpretaban el actual endurecimiento del discurso. El 61,1% respondió que obedece a una conveniencia política, mientras que el 24,7% lo atribuyó a una convicción genuina.

La desconfianza también prevalece respecto del llamado presidencial a dejar de lado las diferencias partidarias en torno a la cuestión Malvinas. El 51,6% afirmó que no le cree ni confía en el Presidente, frente a un 41,7% que manifestó algún grado de confianza.

En cuanto al impacto político de la iniciativa, el 43,7% sostuvo que su imagen de Milei no cambió después del anuncio, mientras que para el 36,5% empeoró y apenas el 17,9% aseguró que mejoró.

La encuesta también exploró las expectativas sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por el Gobierno. El 33,9% cree que será aprobado por tratarse de una causa nacional, mientras que el 26,1% estima que avanzará con modificaciones durante el debate legislativo. Sumadas ambas respuestas, el 60% considera probable su aprobación.

Por último, más de la mitad de los encuestados, el 55,1%, opinó que la oposición reaccionará de manera crítica al proyecto con fines de campaña, mientras que el 19,8% espera una actitud de acompañamiento institucional a una política de Estado.

La medición fue realizada por Management & Fit entre el 4 y el 6 de septiembre mediante encuestas online e IVR sobre una muestra nacional de 1.000 casos, con un margen de error de ±3,1%, publicó Parlamentario. (APFDigital)