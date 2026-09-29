Urribarri insiste en su inocencia y todavía no se adapta a la privación de la libertad

La jueza de Ejecución Penal de Paraná, Cecilia Bértora, se refirió a la situación de Sergio Urribarri en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y brindó detalles de la audiencia de conocimiento que mantuvo con el exgobernador, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, quienes cumplen sus condenas en el establecimiento penitenciario.

Bértora explicó que este tipo de audiencias tienen como objetivo conocer aspectos personales de los internos, como su estado de salud, estudios, actividades previas y composición familiar. En este caso, indicó que las entrevistas se extendieron algunos minutos más debido a los planteos previos vinculados con pedidos de prisión domiciliaria y cuestiones de salud.

En el caso de Pedro Báez, la magistrada señaló que dialogaron sobre su celiaquía y los cuidados necesarios para atenderla adecuadamente. Con Urribarri, en tanto, abordaron principalmente su situación psicológica y el impacto que tuvo el comienzo del encierro.

Según explicó Bértora, el exgobernador manifestó encontrarse emocionalmente afectado por la privación de la libertad. La jueza sostuvo que este tipo de situaciones suelen presentarse durante las primeras etapas del encarcelamiento.

“De un día para otro uno pasa a dormir con cien desconocidos, es lógico que te afecte”, señaló la magistrada al describir el impacto que puede generar el ingreso a una unidad penitenciaria.

Bértora indicó además que Urribarri refirió padecer dolencias desde 2022, cuando fue condenado, aunque aclaró que no manifestó que su permanencia en prisión haya generado una nueva enfermedad o agravado un trastorno previo.

A partir de la audiencia se dispuso que cuente con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, según explicó la jueza, Urribarri pretende continuar siendo atendido de manera particular y ya mantuvo conversaciones virtuales con su psiquiatra. Bértora aclaró que esta posibilidad no representa una excepción y que también es utilizada por otros internos.

Los planteos por su seguridad

Otro de los puntos abordados fue la preocupación de Urribarri por su seguridad. De acuerdo con Bértora, el exgobernador manifestó que durante su permanencia en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná se sentía intimidado, escuchaba gritos provenientes de otros pabellones y recibía piedras que eran arrojadas hacia el sector donde se encontraba.

Actualmente, Urribarri, Báez y Aguilera permanecen alojados en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, en un sector separado del resto de la población carcelaria. Un informe del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura calificó posteriormente como “óptimas” las condiciones de alojamiento de los tres condenados.

Bértora consideró comprensible que el cambio de vida produzca un impacto inicial y sostuvo que Urribarri todavía atraviesa un proceso de adaptación.

“Es lógico lo que plantea en este momento, pero espero que avance y que empiece a aceptar esta realidad que tiene, que actúe en consecuencia a lo que le está pasando”, expresó.

La magistrada sostuvo además que el exgobernador continúa considerándose inocente y planteando que fue víctima de una injusticia. “No siento que se haya quejado, él se sigue considerando inocente y habla de injusticia”, afirmó.

Respecto de las condiciones actuales de alojamiento, Bértora consideró que el lugar donde se encuentra es “adecuado, cómodo y suficiente”.

También diferenció la actitud de Juan Pablo Aguilera, quien manifestó su intención de continuar estudiando mientras cumple la condena. “Aguilera tiene otra actitud, él planteó seguir estudiando, está dentro de lo normal para nosotros”, explicó.

Sin nuevos pedidos de prisión domiciliaria

Bértora también se refirió a los planteos que habían realizado las defensas de Urribarri y Báez para acceder a la prisión domiciliaria y aclaró que actualmente no existe ninguna solicitud de ese tipo en trámite.

“No se renovaron los planteos de prisión domiciliaria, por el momento no tengo nada en curso en relación a eso”, aseguró.

La jueza explicó que para acceder a esa modalidad de cumplimiento debe existir una situación debidamente acreditada que justifique que el interno no puede recibir dentro de la unidad penitenciaria el tratamiento que necesita.

“Si quieren la domiciliaria tienen que justificarla, deben tener una enfermedad que no pueda ser tratada en la unidad penal, demostrado con informes, estudios, etcétera”, explicó.

Bértora agregó que los pedidos de prisión domiciliaria son frecuentes dentro del sistema penitenciario y que cada situación debe ser evaluada individualmente. En caso de que los informes médicos determinen que una persona necesita ser atendida en un ambiente diferente al carcelario, la Justicia puede disponer otra modalidad de cumplimiento.

Por el momento, Urribarri, Báez y Aguilera continuarán alojados en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, mientras avanzan en su adaptación al régimen penitenciario y en el cumplimiento de las condenas.

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