 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Política CUESTIONAMIENTO

Michel: "La reforma de la Constitución no se discute de espaldas a la sociedad"

El diputado nacional, Guillermo Michel, cuestionó la reunión que se llevó a cabo este martes entre el gobernador Rogelio Frigerio y el diputado nacional de Entre Ríos por el PJ, Gustavo Bordet.

13 Ene, 2026, 18:29 PM

El pasado 6 de enero, los legisladores peronistas habían solicitado un encuentro institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, con el fin de abordar el “grave impacto que esta reforma generaría”. “La provincia y los municipios recibirían durante este año $81.265 millones menos”, aseguraron.

 

Los legisladores que habían pedido por este encuentro con el mandamás de la provincia fueron, el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet.

 

Este martes 13 de enero, Rogelio Frigerio recibió solo a Gustavo Bordet para tener una reunión mano a mano en Casa de Gobierno de la provincia. Frente a esto, el diputado nacional Guillermo Michel, cuestionó dicho encuentro con un tuit.

 

En su cuenta personal de la red social X, Michel publicó: "En lugar de hablar de reformar la constitución de manera opaca y de espaldas a la sociedad, nuestros dirigentes deberían ocuparse de los 21 conflictos laborales que hoy afectan a los trabajadores entrerrianos".

 

Temas

CUESTIONAMIENTO GUILLERMO MICHEL BORDET ENCUENTRO FRIGERIO ENTRE RÍOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Política

Te puede interesar

Teclas de acceso