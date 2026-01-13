Michel: "La reforma de la Constitución no se discute de espaldas a la sociedad"

El pasado 6 de enero, los legisladores peronistas habían solicitado un encuentro institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, con el fin de abordar el “grave impacto que esta reforma generaría”. “La provincia y los municipios recibirían durante este año $81.265 millones menos”, aseguraron.

Los legisladores que habían pedido por este encuentro con el mandamás de la provincia fueron, el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet.

Este martes 13 de enero, Rogelio Frigerio recibió solo a Gustavo Bordet para tener una reunión mano a mano en Casa de Gobierno de la provincia. Frente a esto, el diputado nacional Guillermo Michel, cuestionó dicho encuentro con un tuit.

En su cuenta personal de la red social X, Michel publicó: "En lugar de hablar de reformar la constitución de manera opaca y de espaldas a la sociedad, nuestros dirigentes deberían ocuparse de los 21 conflictos laborales que hoy afectan a los trabajadores entrerrianos".