Bastian: “Si no hay PASO, en el peronismo hay que hacer internas”

El intendente de San José, Gustavo Bastian, tras la convocatoria provincial para apoyar a Axel Kicillof, manifestó en RADIO MÁXIMA que “si no se da el proceso de las PASO, tiene que haber un proceso de elecciones internas para que puedan salir los mejores hombres y mujeres que nos representan, porque si no, nos pasa lo que nos pasó con Kueider”

El intendente, de 40 años, remarcó que “tiene que haber una renovación en la política para que la gente vuelva a creer”, y agregó que “una lista no se conforma entre pocas personas encerrándose en una pieza, tiene que haber un proceso de renovación para ofrecerle a la gente otra cosa”.

“Si no interpretamos lo que le pasa a la sociedad, tenemos que prepararnos para seguir perdiendo elecciones”, subrayó.

Acto en San José

El sábado, en San José, se hizo un acto provincial con la presencia de Carlos “Cali” Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bastian dijo que “fue una convocatoria muy importante con la consigna “Axel es la esperanza”, que fue darle una formalidad al lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro”.

“La idea es insertar a Entre Ríos en un proyecto de país. Hay que trabajar para que haya un punto de acuerdo, en un consenso general o en una discusión interna de la política”, señaló.

También observó que “hoy hay un enojo, un malestar en la sociedad, hay un descontento generalizado, pero no creo que la sociedad se haya vuelto de derecha por haber votado a Macri o a Milei… la sociedad lo que quiere es vivir mejor”.

“Lo que tenemos que hacer este año es una construcción política y ver lo que necesitan los entrerrianos, y qué errores hemos cometido, cuáles con las cosas que nos faltaron cuando nos tocó gobernar”, marcó Bastian.