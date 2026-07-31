La izquierda a Frigerio: “¿Qué coraje hay en descargar la crisis sobre las mayorías empobrecidas?

Sostuvieron que no hay valentía en ajustar a docentes, estatales y jubilados, mientras se exime de impuestos a las grandes empresas. Afirmaron que el verdadero coraje es hacer que la crisis la paguen los sectores más poderosos.

A continuación, el comunicado completo del MST:

“A dos días de aprobarse la reforma jubilatoria en la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio declaró que había que “tener coraje” para presentar estas modificaciones y se felicitó por su “determinación”. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad volvemos a decir que esta reforma no tiene nada de valiente, ni de corajuda, sino que es un claro ejemplo del plan de ajuste y destrucción del gobierno contra los trabajadores. No se puede tapar el sol con las manos, la realidad es muy simple: su reforma significa un nuevo ajuste contra las y los trabajadores estatales y las futuras jubilaciones.

Frigerio habla de "transformar la realidad", pero repite la vieja receta patronal: hacer que el costo de la crisis vuelva a recaer sobre quienes viven de su trabajo y una jubilación de miseria. La única realidad que se transforma es la de ser cada día más precarizados. ¿Qué coraje hay en descargar la crisis sobre las mayorías sociales empobrecidas mientras se protegen los intereses de los sectores económicos más poderosos?

El gobernador repite que "la Caja pierde un millón de dólares por día”, pero con esta reforma protege a quienes se beneficiaron durante décadas con exenciones impositivas, negocios privados y políticas que desfinanciaron al Estado y a la propia Caja. Responsabiliza discursivamente a quienes "durante 20 años no hicieron nada”, como si él no formara parte de esa casta que viene gobernando el país. Le recordamos que en ese tiempo ocupó cargos nacionales estratégicos cuyas políticas son parte del problema. Hoy vuelve a tomar el camino del ajuste, modificando el régimen previsional, atacando el 82% y condenando a los trabajadores entrerrianos a los años de aportes más altos del país. En eso tiene razón, hizo lo que ningún gobierno pudo y será recordado como el gobernador que le quitó el 82% móvil a los trabajadores, que los obligó a trabajar más años y encima por jubilaciones más bajas.

Mientras tanto repite que los jubilados actuales "no perderán nada" y se vanagloria con un miserable 3% de aumento que recibirán con las jubilaciones de agosto. Pero sabemos bien que el problema no es solamente el haber del próximo mes. Lo que está en discusión es el futuro del sistema previsional y de miles de trabajadores activos que verán endurecidas las condiciones para acceder a una jubilación digna.

Y repetimos que todo esto es con una condición clave que incluso él mismo admite: Esta reforma no resuelve el problema de fondo del déficit, sino que traslada el costo de la crisis a quienes viven de un salario.

También intenta desacreditar a quienes se movilizan, acusándolos de defender privilegios o de tener miedo al cambio, esto es una inversión completa de la realidad: quienes salimos a las calles somos trabajadores, jubilados, docentes, personal de salud y organizaciones sociales que defendemos un derecho conquistado. Los verdaderos privilegios son los que el gobierno no toca: los beneficios de los grandes grupos económicos, los sectores concentrados y quienes siguen haciendo negocios mientras al pueblo se le piden sacrificio. Y lo piden aquellos que no sabrían cómo sobrevivir con un salario o una jubilación mínima. Y lo piden también esos que hacen uso de las rutas que mantenemos los trabajadores, de las veredas que limpiamos, de las escuelas que sostenemos, y se niegan, una y otra vez, a aportar algo a esos trabajadores sin los cuales no tendrían nada.

Desde la izquierda queremos insistir sobre cuál es la salida realmente posible al déficit de la Caja de Jubilaciones, porque existe una salida distinta al ajuste previsional. Hay que reclamar hasta el último peso que la Nación adeuda a Entre Ríos, terminar con las exenciones y privilegios impositivos de los grandes grupos económicos que vienen a saquear nuestros territorios y a nuestro pueblo, gravar a quienes más tienen y abrir una auditoría pública independiente y con control obrero sobre las cuentas del sistema previsional. A esta crisis la tienen que pagar quienes la provocaron, no las y los trabajadores.

Frigerio pretende instalar que quienes rechazamos esta reforma defendemos el inmovilismo. Es exactamente al revés. Nos oponemos porque queremos una transformación en beneficio de las mayorías y no un ajuste que preserve los privilegios de siempre.

Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a fortalecer la organización y la movilización para derrotar esta reforma previsional y enfrentar toda política de ajuste que avance sobre los derechos de las y los trabajadores.

En particular queremos convocar el próximo 6/8 a movilizarnos contra la ley de extranjerizacion de la tierra, otro ejemplo de ajuste a nuestras vidas.

Y a Frigerio le decimos que el verdadero coraje es enfrentar a los poderosos, terminar con sus privilegios y hacer que a la crisis la paguen los ricos que la generaron”. (APFDigital)