Velada especial escénica para celebrar el Día de la Madre en el Teatro del Puerto

El grupo teatral MAAM-MACCELG presentará una especial velada escénica para celebrar el Día de la Madre el próximo domingo 18 de octubre a las 20:00 hs en el Teatro del Puerto con entrada libre y gratuita.

La función contará con una propuesta doble que reúne dos producciones locales impactantes: la presentación de Resplandece el sol aún en la oscuridad y el esperado estreno del unipersonal Nostalgia de la azotea.

Cultura y memoria en el Teatro del Puerto

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Para conmemorar una fecha tan especial, la agrupación propone un recorrido emotivo por la historia, la resiliencia y los lazos familiares a través de las artes dramáticas.

La velada incluirá la 5.ª función de Resplandece el sol aún en la oscuridad, obra que cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Teatro ConTIER, consolidando su destacado recorrido en las tablas de la región.

El plato fuerte de la noche será el estreno de Nostalgia de la Azotea Lapalma, una obra unipersonal donde una sola actriz encarna múltiples voces y rostros entrelazados con la memoria de la emblemática casona de Gualeguaychú.

La trama comienza con un baile donde Martina Josefa Carmona Gómez con su esposo Francisco Lapalma se comprometen a criar a sus hijos bajo el manto del amor, la solidaridad y lealtad y su etapa como pujante patrona de la quinta. Tras la dolorosa pérdida de sus primeros hijos en la cuna, Martina transforma ese luto en un refugio de solidaridad, criando a siete hijos y cobijando a huérfanos de la patria, entre ellos al célebre poeta Olegario Víctor Andrade.

La obra viaja luego al siglo XIX para revivir la tragedia de Isabel Frutos, una joven castigada por su autoritario padre al prohibirle amar a un humilde jornalero, languideciendo en el encierro ante la mirada impotente de su entrañable Nana. Finalmente, el relato desemboca en la soledad de Rosa Lapalma, quien intenta sostener a su hermana María en medio de su dolor profundo a causa de sus delirios, aferrándose al consuelo de una carta que añora la libertad y la esperanza de un reencuentro primaveral.

Fecha: Domingo 18 de octubre

Hora: 20:00 hs

Lugar: Teatro del Puerto

Organiza: Grupo MAAM-MACCELG

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

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