Un auto se incendió por completo en la Ruta 12 tras una explosión en el motor

Un automóvil Suzuki Fun quedó completamente destruido por un incendio registrado durante los primeros minutos de este martes 13 de octubre sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 168, en sentido este-oeste.

Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron el aviso alrededor de las 00:02 y se dirigieron al lugar con los móviles 10 y 24. Al arribar, encontraron el vehículo totalmente envuelto en llamas.

Las dotaciones realizaron tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia los pastizales de la banquina.

Al momento de la intervención no había ocupantes ni responsables del automóvil en el lugar, por lo que inicialmente se desconocían las circunstancias del hecho.

Sin embargo, durante la mañana de este martes se comunicó con Bomberos el propietario del vehículo, un hombre de 32 años domiciliado en Villa Paranacito, quien explicó lo sucedido.

Según su relato, se dirigía hacia la zona de Médanos cuando escuchó una explosión proveniente del sector del motor. Al descender del automóvil, comenzó a observar fuego en esa zona, que rápidamente se extendió al resto del vehículo.

Como consecuencia del incendio, las pérdidas materiales fueron totales.

Las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas finalizaron las tareas y regresaron al cuartel a la 1:28 de la madrugada.