Presentan un libro en inglés sobre personalidades de Gualeguaychú

El Profesorado de Inglés del Instituto Sedes Sapientiae presentará un libro sobre personalidades de Gualeguaychú, escrito en inglés, titulado “Celebrities o Gualeguaychú”.

La presentación será el miércoles 14 de octubre a las 19,30 en la Biblioteca Sarmiento.

La profesora Carola Clerici manifestó que “el libro que presentamos este año es el sexto de la colección y trata sobre algunas personas destacadas de la historia de Gualeguaychú.”.

“Las seleccionamos por tener al menos una calle y algún edificio a su nombre y los que se mencionan en el Vals a Gualeguaychú”, precisó.

Agregó que “como el libro es muy breve, trabajamos sobre 9 personas: Olegario Víctor Andrade, Gervasio Méndez, Luis N. Palma, José María Colombo, Camila Nievas, José María Sobral, Juan José Nágera, Luis Jeannot Sueyro, y Carlos Mosto”.

Dijo además que “es de distribución gratuita en formato PDF, y quien quiera una copia impresa podemos pasarle información de la imprenta en la que hicimos algunos ejemplares para mostrar como modelo”.

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