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Guale Cultura

Presentan un libro en inglés sobre personalidades de Gualeguaychú

El libro “Celebrities of Gualeguaychú” fue realizado por el Profesorado de Inglés del Sedes Sapientiae. La presentación será el miércoles 14 de octubre a las 19,30 en la Biblioteca Sarmiento.

12 Oct, 2026, 11:59 AM
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El Profesorado de Inglés del Instituto Sedes Sapientiae presentará un libro sobre personalidades de Gualeguaychú, escrito en inglés, titulado “Celebrities o Gualeguaychú”.

 

La presentación será el miércoles 14 de octubre a las 19,30 en la Biblioteca Sarmiento.

 

La profesora Carola Clerici manifestó que “el libro que presentamos este año es el sexto de la colección y trata sobre algunas personas destacadas de la historia de Gualeguaychú.”.

 

“Las seleccionamos por tener al menos una calle y algún edificio a su nombre y los que se mencionan en el Vals a Gualeguaychú”, precisó.

 

Agregó que “como el libro es muy breve, trabajamos sobre 9 personas: Olegario Víctor Andrade, Gervasio Méndez, Luis N. Palma, José María Colombo, Camila Nievas, José María Sobral, Juan José Nágera, Luis Jeannot Sueyro, y Carlos Mosto”.

 

Dijo además que “es de distribución gratuita en formato PDF, y quien quiera una copia impresa podemos pasarle información de la imprenta en la que hicimos algunos ejemplares para mostrar como modelo”.

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