Murió a los 91 años Carlos Michel, quien fue intendente de Aldea San Antonio durante 12 años

Comunicado oficial:

Aldea San Antonio, 10 de octubre de 2026.

El Municipio de Aldea San Antonio informa con profundo pesar el fallecimiento de Don Carlos Michel, ex intendente de nuestra ciudad, ocurrido en el día de hoy a los 91 años de edad.

Don Carlos Michel condujo los destinos de Aldea San Antonio desde el año 1987 hasta 1999. Durante esos años dedicó su compromiso y su trabajo al desarrollo de la comunidad, dejando una huella en la historia de nuestra ciudad y en la memoria de sus vecinos y vecinas.

Ante esta irreparable pérdida, el Municipio hace llegar su más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos y a todos quienes compartieron con él su camino.

Sus restos serán velados hoy, a partir de las 16:00 hs, hasta las 9:30 hs de mañana, en la sala velatoria local. Luego, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de Aldea San Antonio.

Que descanse en paz.

Intendente Mauro Diaz Chaves – Vice Intendenta Rosana Schultheis