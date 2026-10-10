 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale FALLECIMIENTO

Murió a los 91 años Carlos Michel, quien fue intendente de Aldea San Antonio durante 12 años

Estuvo al frente del municipio entre 1987 y 1999. Sus restos serán velados desde este sábado a las 16 y recibirán sepultura el domingo en el cementerio local.

10 Oct, 2026, 13:38 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Comunicado oficial:

 

Aldea San Antonio, 10 de octubre de 2026.

 

El Municipio de Aldea San Antonio informa con profundo pesar el fallecimiento de Don Carlos Michel, ex intendente de nuestra ciudad, ocurrido en el día de hoy a los 91 años de edad.

 

Don Carlos Michel condujo los destinos de Aldea San Antonio desde el año 1987 hasta 1999. Durante esos años dedicó su compromiso y su trabajo al desarrollo de la comunidad, dejando una huella en la historia de nuestra ciudad y en la memoria de sus vecinos y vecinas.

 

Ante esta irreparable pérdida, el Municipio hace llegar su más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos y a todos quienes compartieron con él su camino.

 

Sus restos serán velados hoy, a partir de las 16:00 hs, hasta las 9:30 hs de mañana, en la sala velatoria local. Luego, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de Aldea San Antonio.

 

Que descanse en paz.

 

Intendente Mauro Diaz Chaves – Vice Intendenta Rosana Schultheis

Temas

FALLECIMIENTO COMUNICADO OFICIAL ALDEA SAN ANTONIO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso