Histórico carrocero destaca el nivel de las carrozas del carnaval, pero deja algunas advertencias

"Es complicado armar un equipo de carrozas en Gualeguaychú. Estuvo muy bueno el taller de tallado que se dió hace poco, pero si eso después lo dejan ahí y no queda en nada, es complicado.

"Los clubes y la comisión a veces esperan que venga todo de arriba, si vos no empezás a moverte y a trabajar, no te va a caer mágicamente la solución, no hay forma. Falta una cuestión de control no de prohibir. Si vos tenes una carroza estudiantil y a la estructura no te la puede hacer uno de los mejores talladores del carnaval, pero si que pueda aportar, colaborar, etc", opinó Reynoso.

Nivel de las carrozas en la edición 2026 del Carnaval

"Hay un buen nivel en general, nosotros estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado. Creo que tenemos una buena calidad de carrozas, muy buena terminación, colores, iluminación, colores. Tenemos una muy buena carroza de apertura, fue un tetris armarla. Una segunda carroza muy fina. Dentro de la competencia hay carrozas que las ves en todos lados, acá el diseño es totalmente original, vos no vas a ver nunca en otro lado estas carrozas, y ahí se ve la mano de Adrián".

Problemas en la primera noche

"Me pareció una falta de respeto que no cumplan con el horario, vos tenes un horario y tenes que cumplirlo. A nivel comisión tendrán que ver varias cosas, no puede ser que en octubre no teníamos un reglamento cerrado, creo que pasa acá nada más. Si después vas a tener un reglamento y no lo vas a cumplir, entonces para que lo tenemos", enfatizó.

"Este sábado pasó lo mismo, estaba la grúa tocando bocina y corriendo gente a las 10 de la noche. No hubo quita de puntos, se termina resolviendo todo en una mesa de chica, no se aprendió nada de todo lo que pasó el año pasado ni en cuestión de reglamente ni en seguridad", agregó Reynoso.

"La realidad es que el reglamento es una carpeta más, todo se cocina entre las alianzas de los clubes".

Sobre las tarifas y la relación del carnaval y Gualeguaychú

"El carnaval no le debe absolutamente nada a Gualeguaychú. Las tarifas son super respetables, hay que dejar de darle bola a la gente que dice que es caro. La gente de Gualeguaychú quiere ir gratis todas las noches, en un sector VIP, y que le hagan un 2x1 en las cantinas", sentenció.

Temas CARROZAS CARNAVAL