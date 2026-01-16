 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PISCINAS

Empresa entrerriana que fabrica piscinas sigue creciendo

La empresa Lagoon Piscinas, cuya fábrica está ubicada en el Parque Industrial de Crespo, elabora e instala piscinas en el patio de la casa. Gonzalo Ripari, desde la empresa, contó que están construyendo otra planta en la ciudad de Seguí.

16 Ene, 2026, 10:37 AM

Lagoon tiene 13 modelos de piscinas, entre 4 y 8 metros de largo. Lo que aconsejan es que el nivel del piso terminado no supere 30 cm el nivel del terreno.

 

Luego del contrato de compraventa se acuerda la fecha de instalación, normalmente se hacen las instalaciones durante el año. Lagoon asesora al cliente según el terreno, el grupo familiar, o si es proyecto turístico. "Una piscina se instala en tres días", indicó Gonzalo desde Lagoon.

 

En cuanto a precios, Gonzalo destacó que "hay una estabilidad y la empresa hace la financiación hasta en 18 meses". Recomendó “venir a charlar con nosotros para aprovechar el invierno y tener todo resuelto para el próximo verano”.

 

El gran secreto para cuidar tu piscina de Lagoon: nivelar el pH del agua, y filtrar que el agua un poquito todos los días.

 

 

Acerca de los colores, dijo que el 65 por ciento en esta temporada eligió el color beige y el 35 por ciento color celeste.

 

Para comunicarse, a través de las redes sociales de Lagoon Piscinas.

 

Instagram: @piscinaslagoon

Web oficial: Lagoon PISCINAS

Temas

PISCINAS AGUA PARQUE INDUSTRIAL LAGOON VERANO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso