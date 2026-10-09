El río Gualeguaychú llega a los 3 metros y queda otra vez bajo la lupa

Daniel Hernández, exdirector de Defensa Civil de Gualeguaychú, analizó ante una consulta de MÁXIMA que “el río Gualeguaychú queda otra vez bajo la lupa”, y agregó que debe analizarse lo que está ocurriendo en la cuenca propia.

“Durante la semana se produjeron precipitaciones de variada intensidad que oscilaron entre los 45 mm promediando en la cuenca media y algo menos en la cuenca alta, cuenca que en alguna medida está regulada por la traza de la ruta 39 que une Concepción del Uruguay con Basavilbaso y es atravesada por el río Gualeguaychú altura de la localidad de Caseros”, explicó.

Agregó Hernández que “pocos kilómetros aguas abajo se une la descarga de la importante cuenca de los arroyos Gená y Genacito, y el conjunto es regulado por la autovía nacional 14 que ha mostrado en los últimos días una variación de caudal reflejada en la altura del nivel del agua en el puente que atraviesa el lugar”.

¿Tranquilidad?

Daniel Hernández indicó que “en este momento el nivel del agua en ese sector ha empezado a descender lo que constituye una relativa tranquilidad por la influencia que las lluvias de la cuenca propia tienen sobre el nivel de las aguas en las Riberas del Río en nuestra ciudad, aunque aún faltan varios días para que si no se producen nuevas precipitaciones que no se están esperando en los próximos 15 días, esta circunstancia por influencia de lluvias en la cuenca propia pueda ser superada sin problemas”.

Añadió que “otro factor de importancia preocupante y que obliga a mirar la situación con la lupa es el comportamiento del río Uruguay que ha experimentado en la última semana una importante elevación en los caudales erogados por La represa de salto grande que llegó a un caudal de casi 20,000 metros cúbicos por segundo valor superior en más de dos veces a lo habitual en condiciones normales. El hecho se produjo por la necesidad de aumentar la capacidad de amortiguación del lago de los picos de crecidas de la alta cuenca del Uruguay producto de las intensas lluvias que se han producido en territorio brasileño y compartido argentino brasileño en Misiones y Corrientes en los últimos días”.

Sobre la situación en la zona, dijo que “las ciudades localizadas en el bajo Uruguay han alcanzado niveles críticos y en este momento Concordia está registrando una cuota de casi 12 m un metro más que el nivel de alerta y a solo 50 cm de alcanzar el nivel de evacuación y la altura en el puerto concordiense sigue creciendo. Similar circunstancia se puede observar en puertos aguas abajo como el de Colón que al momento está registrando 7.10 m en estado de alerta y creciendo Concepción del Uruguay con 5,42 en estado de alerta y creciendo y se espera que el puerto Boca del Gualeguaychú alcance los 2 m 90 que es su altura de alerta en las próximas horas”..

Finalmente, señaló que “los pronósticos meteorológicos extendidos para nuestra zona indican la presencia de vientos mantenidos del sudeste con alguna rotación al sur y vuelta al sudeste de regular intensidad al menos hasta el sábado próximo lo que potencialmente podría hacer ascender las aguas en nuestro Puerto a valores cercanos a nivel de alerta, potencialmente por debajo de los 3.50”.

Temas CRECIDA