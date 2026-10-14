El insomnio como llamado de atención: la propuesta de los estudiantes del Instituto Ruperto Gelós

Renata y Naira, estudiantes del Instituto Ruperto Gelós, del Club Pescadores, explicaron por qué eligieron el insomnio como temática de Ahipnia.

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La carroza fue ganadora de la categoría Libre y obtuvo el puntaje perfecto. La propuesta buscó visibilizar los problemas para dormir, vinculados al uso de dispositivos electrónicos y al sobrepensamiento.

La carroza Ahipnia, realizada por estudiantes de 5° año del Instituto Ruperto Gelós, se destacó en el desfile por una propuesta centrada en el insomnio.

“Habíamos elegido salud mental porque es un tema ampliamente necesario hablar, pero elegimos el insomnio porque también es muy real”, explicaron Renata y Naira para RADIO MÁXIMA.

La idea surgió de una compañera y fue elegida por votación entre varios temas que el grupo debatió.

La puesta en escena representó distintas situaciones, entre ellas, una estudiante utilizaba el celular y una tablet, otra aparecía rodeada de libros y papeles, y una tercera no lograba dormir. La carroza también incluía tres camas, almohadones, cuervos y la figura de un hombre con un reloj detrás, que se cubría el rostro.

“Queríamos mostrar que también tenemos sentimientos al respecto con el tema del colegio. creemos que el celular no está bueno usarlo de noche por razones biológicas, no hace bien”, señalaron las jóvenes y advirtieron sobre el uso nocturno de dispositivos, y la falta de descanso por el sobrepensamiento.

El proyecto contó con la coordinación de Facundo Lucardi Navarro y la colaboración de familias que acompañaron la construcción, enseñaron a soldar y aportaron materiales y comida.

“Nosotros fuimos modificando las cositas que no nos convencían, hablamos mucho de los colores, él entendió todo lo que quisimos cambiar, fue muy respetuoso. Nos ayudó un montón. También nos ayudaron mucho dos padres, Matías Fernández y Martín López, nos enseñaron a soldar, nos cuidaron desde que abrió el puerto hasta el desfile”, destacaron.

Según las estudiantes, Ahipnia obtuvo la puntuación perfecta y superó por tres puntos a la carroza que quedó en segundo lugar. La inversión fue de 1,3 millones de pesos y el premio, que estiman superará los dos millones.

Se destinará al fondo común del curso para afrontar gastos de fotógrafos y de la recepción de los estudiantes del próximo año.