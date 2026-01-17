Alerta amarillo para Gualeguaychú, sur de Entre Ríos y Zárate

#Alerta #Baires #EntreRios por Meteorología Adversa | Situación Operativa 1 –
Nivel inicial de activación.
Riesgo bajo/moderado.
La Dirección General de Operaciones de la UCE informa que el SMN activa un Aviso de Nivel Amarillo por tormentas para Zárate y alrededores, también el sur de Entre Ríos.
🟨 Vigencia: Tormentas para sábado por la noche y madrugada del Domingo.
⚠️ Advertencia oficial
* Tormentas, de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
* Abundante caída de agua en cortos periodos, estimado de acumulado entre 40 y 70 mm.
* Intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
* Ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h
📌 Situación Operativa 1 (UCE):
Monitoreo intensivo y preventivo. Avisos Nivel Amarillo o fenómenos con potencial de impacto. Posibilidad de evolución del evento.
📍 Próxima actualización: Domingo 07:00 h.
Unidad Civil de Emergencias
#AccionTemprana
#AlertasTempranasParaTodos