Guale EL TIEMPO

Alerta amarillo para Gualeguaychú, sur de Entre Ríos y Zárate

Publicamos el comunicado del Barómetro Argentina.

17 Ene, 2026, 20:12 PM

#Alerta #Baires #EntreRios por Meteorología Adversa | Situación Operativa 1 –

Nivel inicial de activación.

Riesgo bajo/moderado.

 

La Dirección General de Operaciones de la UCE informa que el SMN activa un Aviso de Nivel Amarillo por tormentas para Zárate y alrededores, también el sur de Entre Ríos.

 

🟨 Vigencia: Tormentas para sábado por la noche y madrugada del Domingo.

⚠️ Advertencia oficial

* Tormentas, de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

* Abundante caída de agua en cortos periodos, estimado de acumulado entre 40 y 70 mm.

* Intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

* Ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h

📌 Situación Operativa 1 (UCE):

 

Monitoreo intensivo y preventivo. Avisos Nivel Amarillo o fenómenos con potencial de impacto. Posibilidad de evolución del evento.

📍 Próxima actualización: Domingo 07:00 h.

Unidad Civil de Emergencias

#AccionTemprana

#AlertasTempranasParaTodos

EL TIEMPO

