Uruguay perdió por 1-0 con España y quedó eliminado del Mundial 2026

El único gol de un partido disputado en el estadio Akron mexicano fue convertido por el volante Dani Olmo, a los 41 minutos de la primera mitad.

El equipo del DT argentino Marcelo Bielsa terminó con 10 jugadores por la expulsión del delantero Agustín Canobbio, en el segundo minuto de descuento de la segunda mitad.

La derrota deja al combinado uruguayo eliminado tras una decepcionante participación en la fase de grupos, que lo dejó entre uno de los peores terceros con apenas dos puntos, mientras que España se quedó con el primer lugar de la zona y espera por el segundo del grupo J, que actualmente es Austria.

El primer leve acercamiento del encuentro fue español, a los tres minutos, con un remate desde el costado izquierdo del delantero Mikel Oyarzabal, que fue punteado por el defensor Guillermo Varela y terminó yéndose ancho.

España volvió a llegar, con menor peligrosidad, en 22 minutos, con un centro rasante desde la derecha para la llegada al área del volante Mikel Merino, que no pudo rematar.

Uruguay tuvo su primer acercamiento a los 35 minutos de la primera mitad, mediante un disparo lejano del volante Rodrigo Bentancur, que se fue muy cerca del travesaño.

El seleccionado español se puso en ventaja a los 41 minutos, cuando el lateral Marcos Llorente pudo desbordar por el costado derecho y meter un centro atrás a la puerta del área grande, para el disparo cruzado del delantero Álex Baena.

El tiro del jugador del Atlético de Madrid era endeble pero sorprendió al arquero Fernando Muslera, que no puso bien las manos y desvió la pelota, pero no alcanzó a sacarle el destino de gol.

El combinado uruguayo sorprendió desde los cambios: Muslera fue reemplazado por el guardameta Sergio Rochet en el entretiempo, mientras que el volante del Real Madrid Federico Valverde fue retirado del campo a los 12 minutos, para darle su lugar al mediocampista Federico Viñas.

La segunda mitad no tuvo situaciones de peligro hasta los 19 minutos, con un remate incómodo del mediocampista español Dani Olmo, que salió bombeado al primer palo y le dio tiempo al arquero Sergio Rochet para contenerlo.

En 36 minutos de la segunda etapa, el defensor Mathías Olivera Guillermo Varela intentó sorprender con un remate desde una posición lejana, contra la banda izquierda, que se metía por el ángulo derecho del arquero Unai Simón, que reaccionó a tiempo para detener el disparo.

Cuatro minutos después, el delantero Ferran Torres jugó una pared, eludió a un defensor y disparó desde la medialuna del área, con un tiro que se estrelló en el travesaño de Rochet.

Uruguay terminó con 10 jugadores por la expulsión del delantero Agustín Canobbio, en el segundo minuto de descuento de la segunda mitad.

Síntesis:

Estadio: Akron (México).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araujo. DT: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

Gol en el primer tiempo: 41m. Álex Baena (E).

Incidencia en el segundo tiempo: 49m. Agustín Canobbio expulsado (U).

Cambio en el primer tiempo: 45m. Nicolás De La Cruz por Manuel Ugarte (U).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Sergio Rochet por Fernando Muslera (U), 12m. Federico Viñas por Federico Valverde (U); 15m. Fabián Ruiz por Pedri (E), Dani Olmo por Mikel Merino (E), 21m. Yeremy Pino por Álex Baena (E); 25m. Brian Rodríguez por Juan Sanabria (U); 31m. Ferran Torres por Mikel Oyarzabal (E) y Nico Williams por Lamine Yamal (E).

Fuente: Noticias Argentinas

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