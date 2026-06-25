 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Mundial 2026

Costa de Marfil derrotó a Curazao y se medirá al segundo del Grupo I en los 16avos

Costa de Marfil clasificó como segundo del Grupo E después de ganarle por 2 a 0 a Curazao el Estadio Filadelfia y se enfrentará al segundo del Grupo I por los 16avos de final del Mundial 2026.

25 Jun, 2026, 20:54 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Con un doblete del delantero Nicolas Pepé a los siete minutos del primer tiempo y a los 19 del complemento, Costa de Marfil puede enfrentarse ante Noruega, quien hasta el momento es el escolte del Grupo I por detrás de Francia, aunque puede cambiar la definición.

Por otro lado, tras un sorprendente partido ante Ecuador, a Curazao le pesó la jerarquía de Alemania y Costa de Marfil y quedó eliminado del Mundial 2026 en lo que fue la primera presentación de su historia.

Pepé abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo tras un error defensivo de Juriën Gaari. Yan Diomande desbordó por la izquierda, envió el centro al área y el futbolista del Villarreal solo tuvo que empujar la pelota al gol.

Después del 1 a 0, el encuentro ganó ritmo y ambos equipos generaron situaciones: Costa de Marfil estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de media distancia de Amad Diallo, mientras que Curazao respondió con un disparo desviado de Gaari y otro de Tahith Chong que pasó apenas por encima del travesaño.

En el inicio del segundo tiempo continuaron las llegadas en ambos arcos con Franck Kessié que estuvo cerca del segundo para los africanos con un remate que se desvió, y Sherel Floranus que respondió para Curazao con un potente disparo que pasó muy cerca del travesaño defendido por Yahia Fofana.

La tranquilidad para los "Elefantes" llegó antes de la última pausa de hidratación, cuando Ibrahim Sangaré filtró una asistencia precisa, Armando Obispo perdió la marca y Pépé definió sin oposición para sellar el 2 a 0 y su doblete.

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

Mundial 2026

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso