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Deportes Automovilismo Provincial

Valentín Romani afronta la carrera más esperada del año en la Competición Especial Entrerriana

El piloto de Gualeguaychú Valentín Romani participará del Gran Premio Río Uruguay Seguros de Pilotos Invitados, la cuarta fecha de la Competición Especial Entrerriana, se disputará del 26 al 28 de junio en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

26 Jun, 2026, 10:47 AM
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La tradicional Carrera de Invitados es considerada uno de los eventos más importantes del calendario automovilístico entrerriano y reunirá a destacados pilotos de distintas categorías nacionales e internacionales, conformando binomios junto a los competidores habituales de las clases 1, 2, 3 y Fórmula Entrerriana.

En la Clase 3, Romani compartirá el Volkswagen Gol con el piloto invitado Brian Dodera, buscando ser protagonistas durante un fin de semana que promete un alto nivel de competencia y una importante convocatoria de público.

El auto del representante gualeguaychuense lucirá una vez más el acompañamiento de empresas que respaldan su proyecto deportivo, entre ellas Joan Fleitas Propiedades, cuya imagen estará presente en uno de los laterales del vehículo, reafirmando el compromiso de la firma con el desarrollo del deporte local y el apoyo a los deportistas de la ciudad.

La organización confirmó la presencia de reconocidos pilotos invitados como Próspero Bonelli, Nicolás Bonelli, Exequiel Bastidas, Tomás Marchesin, Martín Chico, Pablo y Julio Collazo, Fabricio Scatena, Yair Etcheveste, Franco Villabrille Neyra, Nicolás Herrera, André Lafon y el propio Brian Dodera, entre otros referentes del automovilismo nacional y regional.

Las actividades comenzarán el viernes con entrenamientos y pruebas libres, continuarán el sábado con las clasificaciones y series, mientras que el domingo se disputarán las competencias finales de todas las categorías, en un espectáculo que año tras año convoca a miles de aficionados de toda la provincia.

Con un parque automotor que continúa creciendo y un formato especial que reúne a pilotos titulares e invitados, la Competición Especial Entrerriana volverá a ofrecer uno de los eventos más atractivos del automovilismo provincial. Allí estará nuevamente Valentín Romani, representando a Gualeguaychú y buscando un buen resultado junto a Brian Dodera en un fin de semana que promete.

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